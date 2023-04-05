مسلسل سره الباتع الحلقة 14.. الفرنسيون يقررون إعدام الشيخ سليم

وكشف ميدو عادل لوالده عن سبب قطعه لإصبعه ودقه الوشم، وذلك ليتشبه بالسلطان حامد حتى لا يستطيع الفرنسيون الوصول للسطان حامد.

وشهدت الحلقة طرد عايدة رياض لهالة صدقي والدة أحمد السعدني "حامد"، وذلك بسبب حبس خالد الصاوى بعد عدم قدرة الفرنسيين الوصول له. فيما يخطط أحمد عبد العزيز ونجله للتخلص من حامد، وذلك ليستطيع نجله الفوز بقلب صافية.

وكان مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، المعروض على قناة أون، شهد الكثير من الأحداث فقد طلب أحمد وفيق يد منة فضالى بعد استشهاد زوجها الضابط أحمد صفوت من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية، ولكن أحمد فهمى يرفض طلبه فيتوجه لزوج أخت أحمد فهمى المنتمى للجماعة الإرهابية الإخوانية، الذى يعقد معه صفقة ويساومه على مساعدته فى الزواج مقابل مساعدة الإخوان فى الانتخابات.

العالم كليمونت يكشف قصة حب حامد وصافية ويسجلها فيما يكتبه، وصافية تقابل والدها شيخ البلد وتطالبه بالصمود ويوصيها بألا يسلم حامد نفسه، وتعترف لوالدها أنها فى اختبار صعب، لكنه يطالبها ويؤكد عليها بعدم الإرشاد عن حامد وأن تطلب منه أيضا ألا يسلم نفسه.

كما شهدت الحلقة أيضا مقابلة بين صافية وناجى وتسأله على حامد وتطلب منه أن تقابله، ولكن ناجى يحذرها لأن حامد أصبح رمزا للمقاومة، وتواسى صافية فى مشهد آخر شقيقة الشهيدة زهرة التى قتلت غدرا فى الاشتباكات بين الفرنسيين وأهل قرية شطانوف.

صافية تتوجه لقلعة الفرنسيين وتطلب مقابلة القائد بيلو، فيقابلها ويطلب منها الإرشاد عن حامد، ثم يجعلها تشاهد والدها شيخ البلد، ثم يأمر جنوده بمراقبتها.