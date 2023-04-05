شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد دينا الشربيني والجنازة اليوم من مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي عن وفاة السيد محمد الشربيني والد الفنانة دينا الشربيني، حيث يشيع جثمان الراحل اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير.

وفي سياق مختلف، تستقبل دور العرض في موسم عيد الفطر فيلم "يوم 13" بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، والذي ينتمى إلى نوعية أفلام الرعب.

وشهد فيلم "يوم 13" عدة تأجيلات في طرحه بالسينمات حيث أن عمليات الجرافيك والمؤثرات البصرية استغرقت وقتًا طويلاً لاسيما وأنه تم تصوير بطريقة الـ 3D، ليكون عيد الفطر المقبل الموعد الذى تم الاستقرار عليه.

وبدأ أبطال وصناع الفيلم الترويج له منذ شهر مايو الماضى، بعد طرح التيزر التشويقى الأول للعمل الذى تدور أحداثه في إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة 3 مسلسلات هى "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح ، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وريهام عبد الغفور، و"لعبة النسيان" بمشاركة إنجى المقدم.