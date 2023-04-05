شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 13.. ياسر جلال يكتشف مكيدة اتهام مى عمر لسائقه بسرقة الساعة الألماظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، حديثا دار بين "عمرو" ياسر جلال و"بثينة" مي عمر، حول مصير الفيلا والسيارة التى كتبهم باسمها ورفضت ان تعيدها.

واكتشف "عمرو" فاجأة وجود الساعة الألماظ التى اتهمت سائقه "طارق" ركيم محجوب بسرقتها، وانفعل عليها وذهب مسرعا وغاضباً إلى منزل "طارق" واعتذر له وطلب منه العودة لوظيفته.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.