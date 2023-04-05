دينا الشربيني تعلق على وفاة والدها: ادعوله بالرحمة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وفاة والدها محمد الشربيني.

كشفت دينا الشربيني عن موعد إقامة صلاة الجنازة على والدها الراحل غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كانت قد انتهت دينا الرشبيني حديثًا من مسلسل كامل العدد الذي أحدث رواج جماهيري كبير طوال ايام عرضه وتكون من 15 حلقة.

أحداث مسلسل كامل العدد:

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع

أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى.

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.