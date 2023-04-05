ليلة السقوط الحلقة 13| كنده حنا تحاول اغتيال طارق لطفي

ياسر رشاد - القاهرة - مفاجأت كثيرة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على قنوات روتانا وزاكروس وlbc.

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تتغير مجريات الأحداث بعد أن تحاول ابنة القاضى (كنده حنا) ان تنهى حياة الذباح (طارق لطفى) وتنهى حياته بأله حاده، ولكن تنقذه الطبيبة جوانا (صبا مبارك) فى اللحظات الأخيرة، حيث تأخذه إلى المستشفى وتجرى له عمليه جراحية خطيرة لإنقاذ حياته، وبالفعل يفيق من الغيبوبة لتتحول العلاقة بينهما إلى علاقة حب ويعاهدها أن ينفذ لها كل ما تريد نظير إنقاذ حياته.



على جانب أخر تكتشف زوجة قاضى القضاة (احمد صيام) أن السبية سماهر ابنة الـ 12عاما حامل، وتخطط لها وسيلة للهروب حتى لاتنجب الولد لزوجها وتحتل مكانها.



كما يخطط الصحفى قيس الذى يجسد دوره باسم ياخور فى الانضمام لداعش لكشف مخططاتهم، وبالفعل يتواصل مع أحد الكتائب الإلكترونية لداعش، ويطلب

الانضمام إليهم.



يذكر أن "ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.