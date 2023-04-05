الهرشة السابعة الحلقة 14| أمينة خليل تتغير كليًا ومحمد شاهين يهرب من الطلاق بحب جديد

ياسر رشاد - القاهرة - تفاجىء نادين آدم بإطلالة مختلفة كليًا عن المعتاد، وبدأت في تنفيذ مشروعها الصوتي داخل المنزل، وتعطيه فرصة لرؤية طفليه داخل المنزل.

أثارت الإطلالة الجديدة لـ نادين إعجاب آدم، لكن الكبرياء وقف حائلًا أمام التعبير عن ذلك لها، وذهب ليقضي وقت خارج العمل مع شريكته في العمل، التي فاجئته بشعورها تجاهه بأنها تشتاق له، فهل سيستسلم لعواطفه المتسرعة تجاهه أم سيعطي مزيد من الوقت لنفسه ليُخرج نادين من داخله أو يدخلها مرة أخرى لقلبه بطريقة جديدة.

تدعو سلمى ابنة شريف على منزلها للتعرف عليها أكثر الأمر الذي فاجأ شريف وأكد عليها بأنها إن أرادت تأجيل تلك الخطوة فهو مسموح لها، لتصر على دعوتها لها.

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة: "أمينة خليل، عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء جلال، محمد شاهين، علي قاسم، حنان سليمان، محمد محمود"، ومن تأليف: مريم نعوم،

وإخراج: كريم الشناوي.

سُميت تلك الإضطرابات بـ"هرشة السنة السابعة"، والتي تتحدث

عن

أهم التغيرات النفسية والفسيولوجية التي تطرأ على كلا الزوجين، بدءًا من السنة الخامسة وحتى السابعة، فتجعل هذه المرحلة الأصعب في عمر الزواج، وبالتالي تزيد فيها نسب الخلافات، ومن ثَمّ الطلاق.

كانت آخر المشاركات الرمضانية لـ"أمينة خليل" من خلال مسلسل "العائدون"، مأخوذة أحداثه من ملف المخابرات العامة المصرية في التصدي للإرهاب الذي عرض العام الماضي مع أمير كرارة، محمود عبدالمغني، محمد فراج، محمد عادل، هاني رمزي، إسعاد يونس، صبري عبدالمنعم، رشا بلاب، كريم محجوب، هاجر الشرنوبي.