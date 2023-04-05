الموت يفجع دينا الشربيني بوالدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:54 صباحاً - نعت قبل قليل الفنانة المصرية دينا الشربيني والدها محمد الشربيني من خلال بوست شاركته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت دينا الشربيني فيه، “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني”.

وطلبت دينا من خلال البوست الدعوة لوالدها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت عن موعد صلاة الجنازة، أنه غداً الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

شارك العديد من المتابعين والنجوم في تقديم التعازي لدينا الشربيني، من خلال تعليقهم على البوست الذي شاركته ونعت فيه والدها، ومنهم “ماغي أبو غصن، شكران مرتجى، هند صبري، ليلى زاهر وغيرهم”.