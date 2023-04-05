عندما خالفت إلهام شاهين كل الأعراف والتقاليد.. لن تصدّق ماذا اشترطت بعقد زواجها الثاني ولهذا السبب أقامت “حفل طلاق”!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:54 صباحاً - إلهام شاهين هي ممثلة مصرية، لديها عددٌ من الأعمال الدرامية المختلفة، وتعتبر من بين أفضل الفنانات على مستوى الوطن العربي.

ومؤخرًا، صدمت الهام شاهين الجمهور بعدما كشفت في لقاء تلفزيوني عن اشتراطها من أجل الموافقة على الزواج من الزوج الثاني، حيث أعتبره المابعين مافعلته خالف كل التقاليد المتعارف عليها في الثقافة العربية

وقالت الفنانة إلهام شاهين: “العصمة كانت فى يدي فى الزيجة الثانية من اللبناني عزت قدورة، وكان ذلك هو شرطي الوحيد لقبول الزواج منه، وسبب طلبى لهذا الشرط كنت بأمن نفسي، فالزواج كان فى السر لمدة عام فخشيت أن لا يعلن الزواج ويرفض يطلقني، وعندما عرضت عليه الشرط اعترض بشدة فى البداية ولكن وافق فى النهاية”.

وتابعت إلهام شاهين: “زوجىّ الاثنان أحببتهما فهما محترمين جدا ولهم كل الاحترام مني، وكنت أتمنى ألا أتحدث عنهما خلال اللقاء ولكن هذا الكلام موجود فى أرشيفي وتاريخي، وبالتأكيد خلال زواجي منهما تعبتهما جدا بجناني وقوتي وعندى الذى لا يحتمل، ولم أتزوج بعدهما فالرجال خافوا مني، وأنا لم يكن عندى استعداد أن أتحمل رجلا يفرض سيطرته علىّ، فأنا امرأة قوية”.

زيجات إلهام شاهين

وبعيدًا عن التاريخ السينمائي والدرامي الحافل المعروف للنجمة إلهام شاهين، إلا أنها تفرض حالة من السرية التامة على حياتها الخاصة، ولا يعلم الكثير شيئًا عن زيجاتها أو علاقاتها العاطفية إلا أشياء بسيطة. وعن زيجاتها، أعلنت إلهام شاهين، أنها تزوجت مرتين، الأولى من رجل الأعمال المصري عادل حسني، والمرة الثانية من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة والذي اتهمته بمحاولة قتلها وقت انفصالها عنه.

حفل طلاق لا ينسى!

وبرغم سوداوية الطلاق في بعض المجتمعات العربية، لم تتردد بعض الفنانات المعروفات من إقامة حفلات طلاق، من بينهن الفنانة إلهام شاهين، التي دعت وزوجها السابق المنتج ورجل السياحة عادل حسني نحو 300 من أصدقائهما لحضور حفل في أحد فنادق الإسكندرية، معلنين “مفاجأة في نهاية الحفل”.

إلهام شاهين خارج المارثون الرمضاني 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب عدم مشاركتها في ماراثون رمضان 2023 المرتقب، موضحة أنها رفضت عدد من الأعمال الدرامية بسبب عدم اكتمال السيناريو.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو.

وتابعت: بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي.

وعلى جانب آخر، أكدت إلهام شاهين، أن كل الفنانين الذين ينتجون يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.

وطالبت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، بالمزيد من الحريات في الموضوعات، قائلة إن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وموضحة أنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.

إلهام شاهين تشيد بأداء هالة صدقي

هذا وهنأت النجمة إلهام شاهين، صديقتها النجمة هالة صدقي على تألقها في دراما رمضان الحالى بمسلسلى جعفر العمدة وسره الباتع.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “هالة صدقى تألق عظيم فى رمضان دور كوميدى فى جعفر العمدة تموتنى من الضحك، الملكة صفصف ودور تراجيدى فى مسلسل سره الباتع مليء بالمشاعر الصادقة المؤثرة برافو هالة النضج والخبرة وتجارب الحياة تصقل الفنان أسعدتينا فى رمضان بفنك الجميل يا جميلة”.

أعمال إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل بطلوع الروح، بالتعاون مع العديد من الفنانين من بينهم منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، هاجر السراج، وغيرهم من الفنانين والمسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبية.

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