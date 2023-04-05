الصاروخ دانا جبر بطلة مسلسل "باب الحارة" تكرس لصدرها العارم بصور فاضحة ..اتفرج

فنون - كتب ياسمين ياسين - صورة انتشرت للممثلة السورية، دانا جبر، ارتدت فيها فستانًا أسود مكشوفًا كثيرًا عن منطقة الصدر.

الصورة عرضتها للإنتقادات ولهجوم كبير من الكثيرين، خصوصًا من السوريين الذين لم يعتادوا بعد على مثل هذه الصور، ويهاجمون نجماتهن إن تخطين الحدود على السوشال ميديا.

وكانت نشرا عددًا من الصور التي عرضت فيها مؤخرتها ووضصفها البعض بفنانة الجسد.

لا شك أن دانا من الممثلات المحترمات جدًا لكن طريقة التقاطها للصور تظلمها أحيانًا، خصوصًا أنها من عائلة فنية كبيرة ويكفي أن جدّها الممثل السوري الراحل ناجي جبر.

لم تعرف دانا كيف تستخدم السوشال ميديا وتقع أحيانًا بأخطاء كبيرة قد تكون عن غير قصد.