شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. مهرة وإخوتها يغادرون شبرا للعيش فى فيلا زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل ضرب نار الحلقة 13 بتعرف جابر (أحمد العوضي) على أنور (أحمد بدير)، داخل السجن، ليخبره أنور أنه يشبهه إلى حد كبير منذ 30 عاما، وأنه يعلم عنه كل شىء منذ أن كان في الصعيد وحتى مجيئه إلى السجن، ليرد عليه جابر أنه في البداية كان يأتي إليه ولكن الآن ليس معه.

تذهب فتحية (تيسير عبد العزيز) لمساعدة شقيقها عبيد (تامر مجدي) مثل والدتها، وتطلب منها أن تأتى معه لزيارة جابر، ليخبرها أنه رفض أن يزوره أحد، ثم تقوم مهرة (ياسمين عبد العزيز) هي وإخوتها بتجهيز شنطهم للانتقال إلى فيلا زيدان (ماجد المصري) لحماية طفلها.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.