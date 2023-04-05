شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13.. روبى تطلع على أوراق ورث أخواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث طلبت صفية "روبي" من حامد "محمود حافظ" أوراق ورث أخواتها البنات، وبدأت تطلع عليه، ووجدت أن حامد يرسل لهن أكثر من حقهن، وعندما سألته قال إن هذا بمثابة هدية لهن، وعندما عرضت الأمر على أخواتها البنات شككن فى الأمر وانتابهن القلق بأن هناك أمر يخفى عليهن.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.