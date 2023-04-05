شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوي7 الحلقة 13.. طالما مافيش كورة تبقى مش رياضة.. نظرية مربوحة عن الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوى 7 تشجيع مربوحة "رحمة أحمد" للعترة "مصطفى غريب" نجل الكبير "أحمد مكى" فى الكارتيه، وفوزه على الولد الذى أمامه فى اللعبة على طريقة فيلم karate kid، ولكن نظرية مربوحة عن الرياضة مختلفة، حيث قالت: "لازم تركز والكورة ماتفرقش رجليك"، ليرد العترة عليها: "اللعبة دى مافهاش كور"، ثم ترد عليه: "مافيهاش كورة إزاى يعنى ودى تبقى رياضة".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.