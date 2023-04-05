شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. بسنت شوقى تكشف وفاة جنين مى عمر لـ ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، استمرت مقابلات "أمجد" مراد مكرم و"دينا" بسنت شوقي بعدانتطورت علاقتهما، وحرصت على دفعه بمطالبة حقوقه من "بثينة" مي عمر بخصوص الفيلا والسيارة الذى كتبهم باسمها.

وتحدث "أمجد" مع "عمرو" ياسر جلال بخصوص الفيلا والسيارة، وأخبره "عمرو" بأن "بثينة" مي عمر رفضت، ولكنه سيتحدث معها مرة أخرى، وروى "أمجد" ما حدث بخصوص "بثينة" لـ "دينا" وهو ما دفع دينا لتكشف لـ "عمرو" بأن "بثينة" اخفت عنه وفاة الجنين ببطنها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.