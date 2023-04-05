شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف زكى يحذر من حساب على فيس بوك يتنحل صفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين من حساب على موقع فيس بوك يتنحل صفته، مؤكدا أنه لا يملك أي حسابات على موقع فيس بوك.



الحساب المزيف

وكان الدكتور أشرف زكي احتفل والفنان إيهاب فهمى، بفوزه كنقيب للممثلين في الانتخابات الأخيرة، وفاز بمقعد عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية بتجديدها النصفي كل من: أحمد بدير، وأشرف طلبة، وإيهاب فهمي، وعفاف رشاد، ونهال عنبر وعلي كمالو.

وأدلى عدد من نجوم الفن بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة داخل نادي النقابة، منهم حسن الرداد، حنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، شيكو، المخرج رامي إمام، هاجر أحمد، نضال الشافعي، أحمد التهامي، سلوي خطاب، محمد ثروت، السيناريست أيمن سلامة.

كما حضر أمير كرارة، هاني سلامة، ندي بسيوني، شهيرة ونجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، مصطفى شعبان، نبيلة عبيد، ماجدة زكي، سامح الصريطي، علا رامي، سميرة محسن، هاني سلامة، بسمة، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، عمر السعيد، ريهام حجاج، عبير صبرى.

وأدلى كل من يحيى الفخراني، نجلاء بدر، أحمد فهمي، ريم مصطفى، سامى مغاورى، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوى مصطفى، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، أحمد آدم، سوسن بدر، طارق لطفي، آيتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، أوس أوس.

وشارك في الانتخابات أيضا، النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبد الغفور، فتوح أحمد، ولقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان إيهاب فهمى وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبه، أيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوي عثمان، هند عاكف.