شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 13.. ياسر جلال ينقذ ابنته ويضرب صاحب شركة الكاستنج ويحطم اللاب توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، بذهاب "عمرو" ياسر جلال إلى المنزل المتواجد به ابنته "فريدة" جودى مسعود، حيث تعرضت لبعض التهديدات من صاحب شركة كاستينج قام بتصويرها فيديوهات فى غرفة تغيير الملابس وقام بتهديده لها بنشرها إن لم تنفذ طلباته.

وأخبره صاحبة شركة الكاستنج بأن ابنته جاءت لتشترك فى مسابقة ملكة الجمال وعمل لها أوديشن وطلب منه "عمرو" العقود وقام صاحب الشركة بتقطيعها بعد تهديد "عمرو" له بحبسه، كما أخبرته ابنته بالفيديوهات الموجودة على اللاب توب الخاص به، والتى صورها اثناء تغيير ملابسها، وقام "عمرو" بضربه وتكسير اللاب توب ثم تركه وغادر.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.