شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 13.. مقتل مي عمر بعد طلاقها من ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، ذهاب "عمرو" ياسر جلال إلى المستشقى التى تتواجد بها حماته "عيشة" ميمى جمال للاطمئنان عليها بعد إجراء عملية قلب مفتوح، ورأت زوجته "عاليا" الجرح الذى أصيب به فى رقبته بعدما قامت "بثينة" مي عمر بجرحه بعد تطليقه لها.

وأخبرها بأن هذا الجرح أثناء تحديد ذقنه بموس الحلاقة، ولكن ظهرت على وجهها ملامح عدم تصديقه، واختتمت الحلقة بمقتل "بثينة" مي عمر" داخل منزلها، لتنتهى الحلقة فى اطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.