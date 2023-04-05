شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 13 ملخص الأحداث.. مصير ابن الوالى بين الموت عطشا أو على يد الأحواف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بحديث للإمام الشافعى مع طلابه فى المسجد حول الاجتهاد، ويقول: "قد يكون بينكم فى يوم من الأيام إمام يفتى للناس، يحكم بين الناس فقيه يدون ويبحث ويعلِّم الناس، وهؤلاء الناس هم أهلنا، يحاسبنا الله أمامهم يوم القيامة".

ويسأل أحد طلاب الإمام: "فى زمن كثرت فيه الفتنة والمفتون، فمن يحق له الفتوى؟ فيجيب الشافعى: سؤال مهم.. لا يحق لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، تأويله وتنزيله، ما أريد به ولماذا نزل، وأين يكون عالما بحديث رسول الله ، بصيرا باللغة وبالشعر، إن لم يكن كذلك يمكنه أن يتكلم فى العلم لكن لا يفتى، لا يحق له أن يفتى .

وفى حوار بين البويطى والشافعى، يقول للإمام: أخشى أن يدخل عليك الخصوم من باب مجيئك فى قافلة ابن الوالى، لكن الشافعى يقول: يعلمون جميعا أنه لا حاجة لي فى منصب أو جاه وأنى زاهد فى تقلبات الإمارة والحكم لأجل علم حق، لو عمل به ما زهقت روح بغير حق.

وتضمنت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "رسالة الإمام" ، مناداة منادى فى الناس أن يقضوا حاجتهم قبل آذان العشاء، فبعده ممنوع الخروج من المنازل، ويوقف الجند عمرو السكندرى ويسألونه عما يحمل من رسائل، ويطالبونه بالذهاب إلى البيت وتوزيع رسائل البريد فى الصباح.

كما يلاحظ جند وجود دماء أمام بيت "حُسن" أروى جودة، وهى دماء الجندى المصاب الذى احتمى بها بعد إصابته فى قتاله مع جنود عبد المطلب بن عبد الله "وليد فواز" عقب خروجه من السجن، يتجه الجندى صوب بيت حسن ويحاول اقتحام البيت وهنا يذكره الشافعى بآية من كتاب الله تنهى عند دخول البيوت دون استئذان، لكن قائد الجند لا يستجيب له ويأمر بتفتيش البيت من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، لكن نور محمود ينجح فى تهريب المصاب .

يذهب الشافعى إلى بيته فيجد بناته وزوجته يبكين فيسأل عن السبب ، فيخبرنه إن أخيهن أبا عثمان لم يأت إلى الدار منذ وقت طويل، وتطلب منه زوجته ألا يتدخل فى شأن من شئون الفسطاط، ويخرج للذهاب عنه ويساعده أهل الفسطاط فى البحث عن ابنه الغائب، كما يسمح له الجند بان يتجول فى الشوارع فى هذا الوقت المتأخر، ويصلى صلاة التضرع عله يعثر على ابنه.

كما تضمنت أحداث الحلقة 13، اكتشاف الجند أنه قد ألقي القبض على ابن الإمام الشافعى، ويأمر السرى "حمزة العيلى" بخروجه والتأكد أنه عاد إلى بيته سالمًا، ثم يصطحبه السرى إلى الإمام الشافعى بنفسه إلى المسجد، وهنا يقول السرى للإمام: فى مثل هذه الأوقات المضطربة تقع السرقة والنهب والقتل لكن ذلك لن يطول، ما حدث اليوم ما هو إلا رجوع العود إلى استقامته"، لكن الشافعى يقول: ينكسر عود العدل عندما يُظلم برىء واحد.

تفرح الأم والبنات بعودة أخيهن سالمًا إلى بيته، ينفرد الشافعى بنفسه باكيًا يدخل عليه ابنه شارحا له ما حدث، قائلا إنه حاول مساعدة تلك السيدة التي تبحث عن ابنها الغائب ولم يكن يعرف أن هذا سيفضى به إلى السجن، ويرد أبوه: لم يخب ظني فيك يا ولدي، نعم الابن البار".

وانتهت أحداث الحلقة ، بمشهد ابن الوالى "أيمن طعمة" شريد فى الصحراء أوشك على الموت، ويعثر الأحواف على فرسه على الأرض أنهكه التعب، وأما ابن الوالى يختبئ بين الجبال، فيبحثون عنه فى كل مكان لأنهم يريدونه حيًا.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.