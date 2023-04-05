شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 13.. ياسر جلال يكتشف تعاطى ابنه للمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، استمرار "أحمد" عمر رزيق، ابن "عمرو" ياسر جلال فى تعاطى المخدرات بصحبة أصدقاء السوء.

وقامت "فريدة" جودى مسعود بإخبار والدها "عمرو" بأن شقيقها "أحمد" يحب فتاة ويتعاطى المخدرات بصحبتها وبصحبة بعض الأصدقاء.

واستطاعت "روبي" وردشان مجدى إقناع "أحمد" بتوصيل المخدرات للزبائن مقابل أن يحصلا على الجرعة الخاصة بهما مستغلية حبه لها، وذهب بالفعل وحصل على المخدراتواثناء قيادته لدراجته البخارية وجد كمين شرطة على بعد أمتار ووقف فجأة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.