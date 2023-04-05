شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13.. أحمد بدير ينفعل على عمرو صحصاح بسبب البضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، أحداثا عديدة، حيث انفعل ضرغام "أحمد بدير" على أحد رجاله "تقيل" عمرو صحصاح، بعد أن وجد نقصاً في البضاعة، وبرر له تقيل ذلك بأن "الخزان" فى إجازة بسبب زواجه وهو كان يظن أن هناك بضاعة في المخازن، ولكنه تفاجأ عندما فتح المخزن، واضطر ضرغام أن يطلب بضاعة من نعمات "نهلة سلامة" الإخوانية.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.