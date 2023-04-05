شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 13.. جابر يطلب من طه القماش قتل المفتش فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مقابلة جابر لدهب وراوية في الشارع، ويبلغهما بأنه يبحث عن طه القماش، ويطلب منهما أن يبلغاه بذلك، ويهددهما.

ويصطحب طه القماش والدة راوية لزيارة ابنتها في منزل دهب، لكي يتصالحان، وتخبرها بأنها تخاف عليها، وتعطيها فستان زفافها الذي كانت ارتدته في حفل زفافها على والدها، مبدية موافقتها على زواجها من طه القماش.

ويواصل شحاتة الوقيعة بين طه القماش وجده الحج حسانين، فيما يتم التجهيز لحفل زفاف فاطمة والمعلم سعد.

ويخبر رشاد ابنة المعلم عوض (عزيزة) بما دار بينه وبين والدها، وتخبره بأنه يريد تزويجها من المعلم شحاتة، كما يكتشف علوان أن عائشة وراء تدبير محاولة قتله ويواجهها بالأمر، فيما تبلغه بأنها ستنتحر. ويذهب طه القماش لمقابلة جابر، ويخبره الأخير بأنه لا يريد قتله، بل يريد أن يقتل المفتش فريد ويطلب منه تنفيذ ذلك.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.