شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 13.. المعلم عوض يكتشف مغازلة رشاد لابنته ويهدده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة عاودت آلام المرض مهاجمة الحج حسانين "عبد العزيز مخيون"، ويخبر "نبوية" سلوى عثمان بأنه من الواجب على طه القماش حفيده أن يزوره ويطلب السماح منه.

ويذهب (طه القماش) إلى والدة راوية ويطلب الزواج من ابنتها، ولا تعترض الأخيرة لكنها تطلب وقتا لتدبير بعض الأمور.

وضمن الأحداث يعرف المعلم عوض أن رشاد يغازل ابنته، ويهدده بأنه سيفعل به مثلما فعل الحج حسانين بوالده، إذا لم ينس هذا الموضوع تماما ويبتعد عن ابنته.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.