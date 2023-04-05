شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 13.. محمود فارس يسرق أوراقا من شركة ياسر جلال والأخير يطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، باكتشاف "مصطفى" المدير التنفيذى للشركة التى يملكها "عمرو" ياسر جلال، أن "شريف" محمود فارس قام بسرقة أوراق من مكتبه وتسليمه للشركة المنافسة، وتحصل على 100 ألف جنيه مقابلها، وقامت الكاميرات بتصويره.

تحدث "عمرو" ياسر جلال مع "بثينة" مي عمر بخصوص شقيقها "شريف" وما فعله، وأخبرته بأنها حذرته منها، وكشفت له أنه قام بتزوير أوراق عملها بالشركة وتخاف من تهديدات لخيبرها بأنه سيتصرف فى ذلك.

وتحدث "عمرو" مع "شريف" وأخبره بأن كل ما فعله تم تصويره وأخبره بأنه بإمكانه أن يحبسه إذا فكر فى أذية زوجته "بثينة" مي عمر، وأجبره على إمضاء بعض الإيصالات وأعطاها لـ "بثينة" حتى تحمى نفسها بها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.