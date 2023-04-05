شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 13.. ياسر جلال يطلق مي عمر والأخيرة تهدده وتجرحه فى رقبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، مواجهة "عمرو" ياسر جلال لـ "بثينة" مي عمر بعلمه بفقدان جنينها وهو الأمر التى أخفته عنه، وأخبرته "بثينة" أنها تنازلت عن الفيلا والسيارة لـ "أمجد" مراد مكرم كما طلب منها.

ولكنه استمر فى تعنيفها بسبب استمرارها فى الكذب وإخفاء الكثير من الأمور، وأخبرها "عمرو" أن زواجهما كان خطأ وأن ما كان يربطهما هو الطفل، ويجب أن ينفصلا بهدوء حتى يعود لزوجته وأولاده والذى أهمل تربيتهم.

انفعلت "بثينة" عليه وقام بتهديده بأنها ستخبر الجميع بأنه زوجها، ولكن "عمرو" قام بتطليقها وعاودت تهديده بأنها ستخبر زوجته بكل شىء وقامت بجرحه فى رقبته، وذهب وترك المنزل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.