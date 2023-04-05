شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 13.. نجاة "علوان" من محاولة القتل ويوسف يهدد والدة راوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، بنجاة "علوان" من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه.

وضمن أحداث سوق الكانتو الحلقة 13 يهدد يوسف والدة رواية التي تجسد دورها شيرين بأنه يريد أمواله التي أعطاها لها، بعد أن علم بهروب راوية من البنسيون، لكن شيرين تطلب منه مهلة للسداد، ويرفض بدوره إعطائها المهلة ويصر على أخذ أمواله.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.