شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 13.. روبي تقرر الذهاب لبيت باسيلى يوم العيد لحمايته من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي أحداثا عديدة، حيث ذهبت الطفلة ميري تستنجد بجمال صابرة "محمود عبد المغني" والتي قالت إن والدها هو من أرسلها إليه، خوفاً عليها لأنهم سيصلون العيد في منزل باسيلي بحضور الأب ويخشى من اقتحام الإرهابين، وهنا اتصل جمال بصفية وعلى الفور التى قررت أن تذهب لبيت باسيلي لحمايته من اقتحام الإرهابيين.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.