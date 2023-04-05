شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 13.. طه يصالح نجيبة ويارا تقتحم مكان تواجد يوسف مع حبيبته القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب طه (خالد الصاوي) إلى زوجته نجيبة (سما إبراهيم) ويقوم بمصالحتها، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، ويمنحها بوكيه ورد، بعد خلافهما الأخير، ووصول الأمر بينهما إلى طلب زوجته الطلاق، ويعتذر لها عما بدر منه، وتتقبل نجيبة اعتذاره.

كما تشهد الحلقة محاول سيف (حازم إيهاب) إقناع والدته بارتباطه بسلمى (جلا هشام) ويخبرها أنه سيبحث مع سلمى عن مكان لإقامة خطوبتهما، كما تذهب يارا (سارة الشامي) للبحث عن يوسف (عمر الشناوي) فلا تجده في العيادة الخاصة به، وتعلم من مساعدته أنه خرج مع صديقته القديمة، فتذهب إليهما وتترك يوسف.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.