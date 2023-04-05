شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13.. أحمد رزق يكشف سبب ترشيحه لروبى لمنصب العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 13 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث طلب حافظ "محمد محمود عبد العزيز" من جلال "أحمد رزق" أن يقيل صفية "روبي" من منصب العمدة، ولكنه رفض وأكد أنها ستكمل مدتها وإذا أرادت أن تجدد فلا مانع، وهنا كشف جلال لهم سبب اختياره لصفية بأن تكون العمدة، حيث قال: "أنا جايب صفية مخصوص عشان الناس في تل شبورة تتلهى عننا شوية".

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.