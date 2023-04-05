شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 13.. مى كساب تطلب من محمد رمضان نصف مليون جنيه لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت الفنانة مى كساب خلال الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة إلى أحد الأشخاص بالسيدة زينب لمحاولة رجوع ابنها المختطف من 19 عاما، مقابل دفع 250 ألف جنيه، وفوجئت بالتاجر يخبرها بأنه أوصى على ابنها لشخص آخر متخصص في عودة المخطوفين، إلا أنه طلب نصف مليون جنيه لتخبره أنها لا تستطيع تدبير المبلغ الوقت الحالي إلا أنه يؤكد لها أنه ليس بيده شيء، لترد مي عليه: "حاضر هدبر المبلغ المهم أن ابني يرجع أنا بقالي سنين منتظرة اليوم ده، إن شاء الله ربنا يجعلك واسطة خير لينا". وأخبرت مى كساب زوجها الفنان محمد رمضان بإحضار المبلغ وضحكت عليه وقالت له: "صبحى قريبها هيعمل مشروع".

وطلب الفنان محمد رمضان خلال الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة زيارة والد زوجته الفنانة زينة في السجن، والذى توفى في حلقة أمس ولكنها لم تخبره خوفا عدم حصولها منه على 40 مليون جنيه مقابل خروجه بناء على اتفاقهم قبل الزواج .

وقالت زينة للفنان محمد رمضان: "أبويا مبقاش قادر على قاعدة السجن ده راجل كبير واتبهدل أنا مبقتش عارفة أعمل إيه عشانه"، ليرد عليها: "هاجي أزوره معاكي المرة الجاية لترتبك زينة وتقول له: لا مش هينفع مش هحب أول مرة يشوفك يكون في السجن كدة هو هيتحرج وهيضايق".

وتألق النجم أحمد سعد باغنية داخل أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة، تحمل إسم "مين فينا يتلام" بعد مشهد صفع جعفر (محمد رمضان) لشقيقه الأكبر سيد (أحمد فهيم) على وجهه أمام جميع أفراد أسرته في مشهد مؤثر. أغنية "مين فينا يتلام" غناء أحمد سعد، وكلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي خالد نبيل .

وخلال الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة هددت الفنانة هالة صدقى ابنها محمد رمضان بتركها للمنزل إذا لم يتصالح مع شقيقه الذى صفعه بالقلم، وقالت له في حالة عدم الذهاب له سوف تترك المنزل وتذهب لمقابر أبيه وتعيش بجواره حتى مماتها. ووافق جعفر على طلب الحاجة وصيفة وقال لها: "أنا هروح عشان أراضيكي انتي مش هو".

وبدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة بمشهد صفع سيد شقيق محمد رمضان الشخصية الذى يقدمها الفنان أحمد فهيم، لعايدة "زينة" زوجة جعفر، وقام جعفر بصف شقيقه الأكبر "سيد" على وجهه.

وانتهت الحلقة 12، أمس، بمشهد قيام زوجة سيد بالادعاء أن عايدة قامت بالاعتداء عليها، وقامت بضرب نفسها وهي تتحدث مع زينة، وبدأت الفنانة "جوري بكر" زوجة سيد تعلو بصوتها حتى يسمع الجميع ويقتنع بأن زينة هي التي قامت بضربها، ليرد سيد شقيق محمد رمضان بضرب عايدة التي تقوم بدورها زينة بالقلم على وجهها.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.