أخاف من الموت ومن الحساب.. فنانة شهيرة تُعلن اعتزالها وارتداء الحجاب؛ من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 11:47 مساءً - أعلنت الفنانة السورية هلا يماني من خلال فيديو نشرته عبر السوشيال ميديا أنها تعتزل عن التمثيل وترتدي الحجاب.

بدأت هلا كلامها “أخاف من الموت ومن الحساب”، فضلا عن أن عائلة والدتى “محافظة وملتزمة”، لذلك فإن فكرة ارتداء الحجاب دائمًا ما كانت تراودنى، وأحاول قدر المستطاع أعمل شيء إيجابى، وليس هناك أحد منا لم يخطئ، ولكن من المهم العودة فى هذا الخطأ وتصحيحه، وأيضا فكرة أننا لم نكن نصلى هي أمر خطأ أيضا

أكدت الفنانة المعتزلة هلا يماني عن حزنها لقيام بعض من تعرفهن بخلع حجابهن بعد مرور سنوات على ارتدائه، داعيةً الله أن يثبتها على خطوتها، في الوقت الذي أكدت فيه أهمية صلة الرحم.

من هي هلا يماني؟

وبالتعريف عن هلا يماني الممثلة السورية التي ضجت باسمها مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك عقب إعلانها خبر اعتزالها عن التمثيل وارتدائها الحجاب. حيث قدمت هذه الممثلة العديد من الأدوار خلال مسيرتها الفنّية في المسلسلات التليفزيونية والأفلام. إذ تتميز بموهبتها الفنّية وقدرتها على تطوير نفسها.

وهلا يماني هي ممثلة سورية، ولدت في 12 من شهر مارس 1985، ويبلغ عمرها حوالي 38 عامًا. قدمت ما يزيد عن 50 عملًا فنيًا منها مرايا وباب الحارة ورجال العز وغيرها الكثير. تزوجت في عام 2014 من شاب لبناني، وأنجبت طفلة واحدة واسمها “لانا”، إذ غابت عن التمثيل لمدة عامين ثم عادت إلى نشاطها الفني من جديد.

يُذكر هلا يماني أثبتت للجمهور موهبتها التمثيلية من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنّية الناجحة، لكنها قررت اعتزال الفن في عام 2012 بعد خروجها من قصة زواج فاشلة ولكن عادت للفن مرة أخرى.

وعرف الجمهور الفنانة الشابة هلا يماني بأنها تحافظ علي مبادئها دائمًا، فقبل فترة عُرض عليها عمل لكنها لم تقبل الدور على الرغم من عروضه المادية، وذلك بسبب كونه يتنافي مع مبادئ وقيم المجتمع.

أهم الأعمال الفنية للممثلة السورية هلا يماني

إليك أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها هلا يماني الممثلة السورية:

مسلسل قلة ذوق وكترة غلبة عام 2002.

مسلسل ليالي الصالحية في عام 2004.

مسلسل أبو زيد الهلالي 2004.

مسلسل مرايا 2006.

مسلسل جمال الروح 2008.

كذلك مسلسل أولاد القيمرية 2008.

مسلسل بلقيس 2009.

مسلسل سوق الورق 2011.

مسلسل بناتي وحياتي 2012.

بالإضافة إلى ذلك مسلسل لست جارية 2016.

مسلسل عيلة عالموضة عام 2020.

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