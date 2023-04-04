شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: نفسى أغنى أمام الرئيس وعندى أغنية وطنية جاهزة اسمها "أغلى وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة لـ"الخليج 365" إنها تحمست للمشاركة فى مسلسل "الكتيبة 101"، رغم أن دور "زاهية" مساحته محدودة لأنه عمل وطنى، وأضافت: "أنا كنت أتمنى أن أقدم عملا وطنيا، وكنت دوما أنتظر أن يطلبنى أحد لأقدم عملا وطنيا أو أغنى فى احتفالية وطنية، لدرجة أننى ذهبت إلى عمار الشريعى وطلبت منه أن يقدم لى أغنية وطنية، وبالفعل سجلنا الأغنية من كلمات الراحل سيد حجاب، بعنوان (أغلى وطن) ولا تزال الأغنية لدى وجاهزة لأن أقدمها"، وأشارت لبلبة إلى أنها تتمنى أن تغنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تقدم الأغنية، مؤكدة أنها جاهزة ومدتها 3 دقائق.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، ولبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيرين على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.