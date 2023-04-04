هالة صدقى: »صفصف« أعادتنى للدراما الشعبية بعد »أرابيسك«

ياسر رشاد - القاهرة - وسط زحمة الأعمال الدرامية التى يشهدها الموسم الدرامى الرمضانى المعروضة الآن بكل أشكالها المتنوعة ونجومها ونجماتها تصعب المنافسة فى الوصول لعين وعقل المشاهد وربما قلبه.. إلا من يسعفه النجاح بفضل الموهبة والخبرة وأحياناً الحظ.. ومسلسل «جعفر العمدة» للنجم محمد رمضان والنجمة هالة صدقى وباقى فريق العمل يسعى لفرض بصمته بجانب محمد رمضان.. لكن تظل النجمة هالة صدقى سابقة فى التميز وتستطيع أن تنفذ ولو من خرم إبرة للجمهور وتحتل فى عقله وعينه وقلبه مساحة كبيرة وهو ما نجحت أن تفرض شخصية صفصف أم جعفر العمدة محمد رمضان وتسرق الكاميرا وتسلق الجميع يحاولون اللحاق بها.. لكن الموهبة والخبرة والقبول وخفة الظل منحة ربانية نجحت هالة صدقى فى إدارتها.. وكان معها هذا الحوار نرصد طبيعة شخصية صفصف وكيف اختارتها وكيف قدمت هذا الأداء المختلف فى دراما شعبية مع نجم بحجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

< بداية كيف ترين رد فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة..؟

<< الحمدلله العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية وارتبط به الجمهور من أول حلقة لأن الأحداث بها غموض وإثارة ومواقف كوميدية وأكشن ورومانسية وإنسانية مباراة فى التمثيل والمواقف المؤثرة مثل المشهد بينى وبين مى كساب ظل تريند لمدة يومين نحن نقدم بطولة جماعية فيها مباراة فى التمثيل وكل ممثل فى العمل يبذل أقصى ما عنده وهو عمل جديد فى الشكل والمضمون لنا جميعًا ونجم العمل محمد رمضان له جمهور كبير بخلاف القصة والسيناريو والإخراج لمحمد سامى الذى يقدم تفاصيل حى السيدة زينب الشعبى بصورته الحقيقية الأصيلة وشخصية جعفر العمدة الذى يرث التحكيم فى المشكلات عن والده بخلاف أن الأحداث فى الحلقات القادمة تكشف الكثير من المفاجآت والإثارة مما يزيد ارتباط الجمهور به ودراما الشعبى لها جمهورها أيضاً.

< كيف وقع اختيارك لهذا العمل؟

<< الدور من اختيار محمد سامى قبل كتابة الورق وكلمتى عنه ولثقتى فى موهبة محمد سامى فى الكتابة والآخراج قبلت الدور، لأن العمل توافرت له كل عناصر النجاح من ورق وإخراج وممثلين وإنتاج.

< تفاصيل الدور ومحورية الشخصية تؤكد وجود صعوبات كيف تعاملتى معها؟

<< أولًا هذا الدور لم أقدمه منذ نجاحى فى أرابيسك وهو ما العدنى عن الدراما الشعبية تخوفت من نجاح أرابيسك لكن تعاملت مع الشخصية أولًا من حيث السن عن طريق المكياج وتركنا تجاعيد السن ورغم ذلك تجد شخصية صفصف عتيقة ومهتمة بنفسها والدور ملىء بالتناقضات فهى أم شديدة وضمير أولادها وفى نفس الوقت حنونة عليهم وشديدة لكنها خفيفة الظل وطبعًا التحول فى الشخصية أمر صعبة لكن خبرة السنين أعطتنى فرصة لأدائه بشكل جيد.

< ومواقف الكوميديا مكتوب أم اجتهاد؟

<< لو الممثل اعتمد على ما هو مكتوب فقط يبقى «زيه زى أى ممثل» ولكن فى بعض المواقف كنت اجتهد بالاتفاق مع محمد سامى تتم إضافة بعض المواقف التى تخدم العمل وهو كان يساعدنى فى ذلك ويرفض المشهد الذى لا يخدم الدور. واكتشفت أن محمد سامى ممثل أيضاً وهو يعرف جيدًا تفاصيل كل شخصية واستفدت من موهبته وخبرته واعتمدت على خبرتى كثيرًا، ولذلك تظل صفصف رمانة الميزان فى المسلسل وأنه دور يضيف إلى رصيدى من بداية دورى فى حارة اليهود وعفاريت عدلى علام ودورى فى ونوس. ومسلسل فاتن أمل حربى وصولًا لمسلسل ليه لأ حتى مسلسل جعفر العمدة الذى جعلنى أتذكر نجاح أرابيسك الذى أعادنى للدراما الشعبية، وإضافة لنجاحى فى آخر خمسة أعمال.

< وماهى علاقتك بـ«صفصف» فى

<< هى شخصية بنت بلد على طبيعتها جدعة طيبة وحنونة لكنها شديدة مع أولادها تخاف عليهم مثل أى أم مصرية خاصة أنها تعيش فى حارة شعبية تتسم بالآصالة والجدعنة.

< وماهى رسالة العمل خاصة أن هناك انتقادً لتعدد الزوجات ويقلل من المرأة؟

<< العمل يناقش أكثر من قضية مهمة ربما أهمها قضية تعدد الزوجات مهما كانت أسبابها فهى عادة مرفوضة وتردٍ للمشكلات كذلك بكشف دور الأم وشخصيتها أمام أولادها، فمثلًا جعفر رغم قوة شخصيته وجبروته فهو طفل صغير أمام أمه والعلاقة بينهما ستكون أقوى وأكبر فى الأحداث القادمة، فالعمل والدور إضافة لمشوارى بعد خمسة أدوار أرى أنهم الأهم فى حياتى الفنية بعد أرابيسك وأن صفصف أعادتنى للدراما الشعبية بعد مسلسل أرابيسك وتضاف لنجاح الأدوار الخمسة.

< وما تأثير جمهور محمد رمضان فى نجاح العمل ونجاح دورك؟

<< الحقيقة أنا محظوظة بالتواجد مع نجم ملتزم ومجاهد فى عمله ومخلص على المستوى الشخصى ولعبنا مباراة فنية فى دورين متميزين فى المسلسل ستزداد سخونة وتمثيل الحلقات القادمة ومصر كلها هتحب شخصية جعفر وصفصف وكذلك سعيدة بعملى لأول مرة مع مخرج متميز وكاتب وممثل أيضاً هو محمد سامى الذى أتاح لى فرصة الإضافة البناءة للعمل والدورى ولسه فيه مفاجآت قادمة.. ويكفى أنه أعطانى الفرصة لأطفى روح شخصية صفصف.

< وكيف ترين جعفر العمدة بين دراما رمضان؟

<< رغم أننى لم أتابع باقى الأعمال لانشغالى وتركيزى مع «جعفر العمدة»، إلا أنه من واضح أن هناك أعمالًا متميزة ومؤثرة ومختلفة معظمها يميل للدراما الشعبية لكن أتمنى النجاح لجعفر العمدة وزى ما بيقول محمد رمضان ثقة فى الله نجاح لأنه عمل متميز ويعيد الشخصية المصرية المفقودة فى الدراما منذ سنوات خاصة الدراما الشعبية واصل الحارة المصرية.

< هل ترين أن العمل بطولة جماعية؟

<< أكيد وهذه النوعية من الأعمال والأدوار تكون مسئولية كبيرة تحسمها شخصية الممثل وقدرته على المنافسة والنجاح وأنا لا أنظر لمساحة الدور لكن الأهم الناس تخرج منه بمضمون قوى ومحترم.

< وما هى أصعب مشاهد العمل بالنسبة لك؟

<< العمل فى المواقف الإنسانية والدرامية كل مشاهده صعبة والقادم فى العمل أصعب وتأكيد النجاح هو وجود مشهد ساخن بينى وبين مى كساب ظل تريند يومين رغم أن التريند مسألة وقتية لا تقارن باستمرار العمل فى صدارة المشهد.