المداح 3 أسطورة العشق الحلقة 14 .. ظهور قرين من الجن لـ حمادة هلال

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» مفاجأة كبيرة بظهور قرين من الجن لـ«صابر - حمادة هلال»، وهو الأمر الذي يصيبه بالصدمة والحيرة.

ظهور قرين حمادة هلال، جاء في الوقت الذي قرر فيه «صابر» الخلوة بمنزله القديم حتى تعود حياته إلى طبيعتها بعدما تركته زوجته «رحاب - هبة مجدي» وهربت من منزل الزوجية بنجلهما «عز» وقتل والدته، وسجن أخته بعد طعن والدتها بالسكين ويتم نقلها إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية للعلاج.

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ويخبره القرين بأن «عز» ليس نجله، ولكنه نجل القرين، ويقوم بتهديده ويطرحه أرضا، فيستخدم حمادة هلال علامة عشيرة الجن التي تتواجد على يده للخلاص من هذا القرين الشيطاني الذي ظهر له فجأة، بعدها يدخل صابر في فترة تهيؤات ويتخيل أن «تاج – يسرا اللوزي» تتواجد معه داخل غرفة نومه.

يأتي هذا في الوقت الذي يشك فيه «الدكتور إبراهيم - خالد زكي»، بـ«عماد - تامر شلتوت» الذي ظهر له فجأة وقرر مساعدته دون مقدمات، بعدما أخبره «صابر - حمادة هلال» بأنه على صلة قرابة به وأنه شخص يتبع الجن ومات منذ فترة، لتبدأ الشكوك حوله، فيظهر «عماد» لـ«الدكتور إبراهيم» ويخبره أن اسمه «وليد» وليس له علاقة من قريب أو بعيد بـ«صابر».

سيطرة الجن على «رحاب - هبة مجدي» تزداد بعدما تظهر «لوسي - هند بنت الأحمر ملكة الجن» في المكان الشقة التي تتواجد فيها هربا من «صابر»، بعدها تكتشف بأن

الشقة التي تتواجد فيها ملك «زين – محمد عز» طليقها قبل زواجها من حمادة هلال.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور «هايم – محمد رياض» أمام «هند بنت الأحمر ملكة الجن» وتأمره بأن يستخدم كل ألاعيبه للسيطرة على زوجة صابر «رحاب - هبة مجدي» وكل أقاربه، وعندما يخبرها ماذا سيفعل مع «صابر» نفسه، تؤكد له ملكة الجن بأن لديها من سيضعه على الطريق ويجذبه لعالم الجن ليكون واحد منهم.. فهل تقصد بذلك «تاج – يسرا اللوزي»؟! هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الجديدة.





مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.