تفاصيل الحلقة 13 من "ستهم".. هروب روجينا و ظهور لافت لابنتها مريم وشراء رماح أسد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة 13 من مسلسل"ستهم"، توالي الأزمات التي تواجهها ستهم، الشخصية التي تقدمها النجمة"روجينا"، وتم كشف سرها من قبل"أبو غريب" أحد العاملين في مستودع الفول، بل حاول التعدي عليها، والتحرش بها، لولا وجود شقيقه أشرف، الذي ضربته بالعصا على رأسه وأفقده الوعي، ومن ثم تستطيع ستهم "روجينا"، الهرب من جديد إلى مكان آخر.

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وشهدت الحلقة ظهور لافت لـ"مريم أشرف زكي"، الابنة الصغرى للفنانة روجينا والفنان أشرف زكي فى أولى خطواتها في مجال التمثيل، وتقدم شخصية" بوسي"، أحد الفتيات المشردات في الشارع بسبب انفصال الأهل، حيث تعيش مع زوجها أمها، والتي هربت منه بسبب ضربه لها وقسوته عليها، مما جعلها تهرب للشارع وتعمل لكي تعيش، وهنا يلقي المسلسل الضوء على مشكلة كبيرة نعاني منها في الوقت الحالي، وهي مشكلة أطفال الشوارع.

كما تلجأ ستهم"روجينا"، لبوسي "مريم أشرف زكي"، بعدما تستطيع الهروب من أبو غريب، وبالفعل تستطيع بوسي مساعداتها، كما تكشف سرها، وأن ستهم"روجينا"، ليس رجل بل انثى، ارتدت ثوب الرجال، وتقرر ستهم، أنها سوف تعيش في المجتمع كأنثى ارتدت ثوب الرجال، وليست رجل، وبالفعل تحاول بوسي مساعدتها، وتأخذها لمكان ملئ بالزبالة "خرابه" لكي تنام فيه.

ثم تنتقل الأحداث إلي الصعيد، حيث يقوم رماح الشخصية التي يقدمها الفنان السوري جهاد سعد، بشراء أسد صغير، تنفيذا لطلبات الشخص، الذي يقوم بالتنقيب عن الآثار والبحث عنها، فطلب منهم شراء أسد صغير، وذبحه على باب المقبرة، حتى يستطيع فتحها.



ونجد روجينا في المسلسل اعتمدت على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها

المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها منذ بداية عرض المسلسل.



كما استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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