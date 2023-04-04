رمضان كريم 2 الحلقة 13| إحياء الليالي الرمضانية في الحارة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة 13 في مسلسل رمضان كريم 2، مشاهد من الليالي الرمضانية التي تتضمن انشادات وتواشيح وآيات من القرآن الكريم.

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قدم الفنان الشعبي محمود الليثي مجموعة من الابتهالات وسط حشد كبير من أهل الحارة مع مشروبات الشهر الكريم وعرض التنورة.

ومن الناحية الأخرى يستمر خميس في محاولاته لكسب رضا سميرة ليتولى إدارة قهوة الحارة الكبرى والسيطرة عليها .

يشارك ابن رمضان الذي يهوى كرة القدم في الدورة الرمضانية المقامة في الحارة، بإشراف من كابتن سامي شقيق زوجة رمضان، ويصاب أثناء اللعبويمنعه والده من ممارستها مرة أخرى.

يضم الجزء الثاني عدد كبير

من أبطال

الأول، وهم: "سلوى عثمان، وسيد

رجب، وويزو، ونجلاء بدر، وسلوى

خطاب، وسلوى محمد

علي، ومحمد لطفي، كريم عفيفي، بيومي

فواد، أنعام سالوسة والعمل من تاليف أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم

يضم الجزء الثاني من رمضان كريم عدد من الممثلين الجدد على رأسها الفنان بيومي فؤاد والفنانة سلوى خطاب، الفنانة ويزو والفنان شريف زوجها الذي ينضم لعائلة سيد رجب داخل أحداث المسلسل.