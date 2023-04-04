لأول مرة عبير صبري تفضح سر خلافها مع غادة عبد الرازق: “عملتلها بلوك على السوشيال ميديا” .. تعرّف على التفاصيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:54 مساءً - حلّت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة ” القاهرة والناس “.

وكشفت عبير صبري، تفاصيل الخلاف بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق والذي أدى إلى قيامها بعمل ” بلوك ” لغادة عبد الرازق على السوشيال ميديا.

وأضافت عبير صبري:” أقر واعترف إنه لولا كسلي وانشغالي بحياتي الشخصية كان زماني في نجومية غادة عبد الرازق “.

سبب “بلوك” عبير صبري لـ غادة عبد الرازق

وتابعت عبير صبري:” سوء تفاهم بيني وبين غادة عبد الرازق أدى إلى قيامي بعمل بلوك لغادة عبد الرازق”.

واكملت عبير صبري:” غادة عبد الرازق فنانة جميلة ولها أعمال ناجحة واحترمها “مضيفة:” سوف ألغي البلوك مع الفنانة غادة عبد الرازق وانا اشتغلت منعها أعمال فنية ناجحة “.

أعمال جمعت عبير صبري وغادة عبد الرازق

وقدمت عبير صبري مع غادة عبدالرازق العديد من الأعمال الناجحة مثل مسلسل «مع سبق الإصرار» و«السيدة الأولى»، وفيلم «اللي اختشوا ماتوا».

سر خلافات عبير صبري في الوسط الفني

وبسؤالها عن ارتباط خلافاتها في الوسط الفني بـ«غيرة السيدات» أم «نفسنة الرجال»، أشارت إلى أن وجود غيرة أمر طبيعي في أي مهنة بين البشر، وأن الصفة موجودة في الجميع.

وأكدت أن الأهم أن يتسم الشخص بالذكاء في التعامل مع تلك المواقف، مضيفة: «الذكاء إنه ميقفش عند النقطة دي، ومتفهمش اللي قدامك إنك شايف الغيرة دي وعارفة إنه غيران أو غيرانة، وتتعامل على إنك مشوفتش».

وذكرت أن أحد المسئولين بفيلم شاركت فيه همّش من دورها؛ بسبب قيامها بأمر أزعجه أثناء التصوير، مؤكدة أنهما تصالحا واعتذر لها في النهاية.

واستطردت: «اتضايق مني عشان عملت حاجة ضايقته أثناء التصوير وهمشني، لكن تصالحنا واعتذر لي، هو ملوش ذنب، لكن أوحش حاجة يكون حد له سلطة ويعمل حاجة تؤذيني.. لكن مش مشكلة عديها يا أسما».

عبير صبري تشارك في رمضان 2023 بمسلسل «الجميلة»

وعلى الصعيد الفني، تُشارك الفنانة عبير صبري في موسم رمضان 2023 من خلال «مسلسل جميلة» مع الفنانة ريهام حجاج وعدد آخر من الفنانين

مسلسل “جميلة” دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، نبيل عيسي ، مروة الازلي ، هشام إسماعيل المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبززهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم.

قصة مسلسل جميلة :

تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار إجتماعي حول “ جميلة ” التى تعمل فى النيابة الادارية ، الا انها تتعرض الى صدمة كبيرة بوفاة والدها ، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص أخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون مناسقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين أفراد العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الاشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الاموال.

قنوات عرض مسلسل جميلة :

يعرض مسلسل جميلة على عدد من القنوات الفضائية ، ومنها القناة الاولي المصرية ، قناة المحور الفضائية ،مجموعة قنوات on ، مجموعة قنوات الحياة ، مجموعة قنواتcbc .

إما على المنصات فقد حصلت منصة watch it ، على حق عرض مسلسل جميلة .

مواعيد عرض مسلسل جميلة :

أم اعن قنوات العرض فيعرض مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات cbc ، وتحديداً على قناة الدراما فى السابعة مساءاً .

إما مجموعة قنوات الحياة ، فيعرض على القناة المتخصصة فى الدراما فى تمام الساعة السادسة والربع .

كما يذاع على قناة المحور فى الساعة التاسعة مساءاً

الخليج 365

الخليج 365