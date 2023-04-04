شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 13.. هل ينال الخصوم من الشافعى لمجيئه للفسطاط فى قافلة ابن الوالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بحديث للإمام الشافعى مع طلابه فى المسجد حول الاجتهاد، ويقول: "قد يكون بينكم فى يوم من الأيام إمام يفتى للناس، يحكم بين الناس فقيه يدون ويبحث ويعلِّم الناس، وهؤلاء الناس هم أهلنا، يحاسبنا الله أمامهم يوم القيامة".

ويسأل أحد طلاب الإمام: "فى زمن كثرت فيه الفتنة والمفتون، فمن يحق له الفتوى؟ فيجيب الشافعى: "سؤال مهم.. لا يحق لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، تأويله وتنزيله، ما أريد به ولماذا نزل، وأين يكون عالما بحديث رسول الله، بصيرا باللغة وبالشعر، إن لم يكن كذلك يمكنه أن يتكلم فى العلم لكن لا يفتى، لا يحق له أن يفتى".

وفى حوار بين البويطى والشافعى، يقول للإمام: "أخشى أن يدخل عليك الخصوم من باب مجيئك فى قافلة ابن الوالى"، لكن الشافعى يقول: "يعلمون جميعا أنه لا حاجة لي فى منصب أو جاه وأنى زاهد فى تقلبات الإمارة والحكم لأجل علم حق، لو عمل به ما زهقت روح بغير حق".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.