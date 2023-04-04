شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 13.. ريهام حجاج تكتشف حقيقة مى خطيبة أكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت الحلقة 13 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وضمن الأحداث يطمئن طارق شهيرة ويؤكد لها افتعاله لأحكام قضائية تخص زوجته داليا بالاتفاق مع المحامي للتأثير عليها.

فى مشهد آخر تصارح شهيرة أكرم باقتناعها بارتباطه بـ مى رغم أنها من مستوى اجتماعى بسيط، وتؤكد له أنها ستواجه الجميع نظراً لثقتها في تصرفاتها المحترمة، وتؤكد له أنها ضحية مؤامرة، تطلب شهيرة من أكرم الاتصال بمي وإخوته من أجل كتب الكتاب.

تنفذ داليا اتفاقها مع طارق وتعد فيديو "لايف" على السوشيال ميديا، تجمع جميلة معلومات عن مي لتعلم أن لها ملف "ثقيل" محمل بقضايا مشينة، تساوم مي أكرم على الزواج منها بعد حصوله على ميراثه بالكامل من جميلة.

تزور جميلة أكرم وتخبره أنها تريد الحديث معه، تعود شهيرة مرة أخرى للمدرسة وتواجه الجميع بشكل جاد بعد انتشار فيديو داليا رداً لاعتبارها، تجد شهيرة شريف في انتظارها بمكتب المدرسة وتتفق معه على فبركة فيديو جديد بطريقة مقنعة للجميع خاصة أولادها، وتطمئن شهيرة شريف بسحب زياد للمحضر، تخبر إحدى موظفات المدرسة شهيرة أن هناك شخصا يسأل عنها بشكل ملح ومتكرر، تشاهد شهيرة الرجل البسيط على كاميرات المراقبة ويبدو عليها الارتباك.





قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها. وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.





أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.