شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 13.. أحمد أمين سيموت بعد 22 ساعة بسبب مرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش شفيق حالة كبيرة من السعادة بسبب الحياة الجديدة التى انتقل لها حتى سمع حديثا بين وجيه (طه دسوقى) وطبيب يجلس معه فى الفيلا، وذلك فى الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الصفارة" الذى يتم عرضه على قناة DMC، حيث سمع شفيق أخيه وهو يتحدث عن شخص سيموت، وعندما يسألهم شفيق عن هوية الشخص الذى يتحدثان عنه يتهربان.

الطبيب الذى يجلس مع وجيه يفاجئ شفيق ويخبره بأنه سيموت خلال وقت قريب جداً، وأنه مريض بمرض نادر ليس له علاج، ويؤكد الطبيب أن أمامه 22 ساعة فقط وسيموت، ليفكر شفيق فى كيفية خروجه من هذا المأزق بواسطة الصفارة التى أعطاها لعم محمد الجنايني، ليطلب من وجيه إحضاره بأى طريقة ويبحثان فى سجلات العمال الذين يعملون فى الفيلا لأن شفيق لا يتذكر أى مواصفات أو الاسم الكامل له ولم يجدا سواء معلومات مجتزئة.





مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.