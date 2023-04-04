شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 13.. ريهام حجاج تشك فى حقيقة خلاف شيرى وهشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بطلب هشام من زياد تدخل جميلة لإقناع شيري بالتنازل عن المحضر، تحاول جميلة الاتصال بـ شيرى وتجد هاتفها مغلقا.

وتطلب نرمين من صديقتها مساعدتها لتوثيق زواجها من هشام واعترافها أنها استخدمته "محلل" لتعود لزياد دون أن يدرك هشام نية نرمين تجاهه.

وتتفاجئ جميلة وزياد بحالة شيرى الصحية بسبب تعدي هشام بالضرب عليها، ويخبر زياد جميلة وشيري وهشام بزواج نرمين ويرتبك هشام، وتدرك جميلة وزياد باستمرار علاقة شيري بنرمين دون تعليق منهما.

يعود هشام وشيرى لمنزلهما وهي بكامل صحتها، ويؤكدان على استمرار خطتهما ضد جميلة وزياد، ويطلب هشام من شيري مقاطعة نرمين وتؤكد له أنها نحس، كما تتصل مي بشيري وتخبرها عدم رغبة أكرم في لعب القمار مرة أخرى ويطلب أمير من شيري الاستمرار في اللعب بدون أكرم من أجل تعويض خسارته، تخبر ماجي زوجها أمير انها تدرك حقيقة لعبه القمار.

تنتبه جميلة لوجود سيارة شيرى أمام القسم وعدم وجود سيارة هشام وتحلل الموقف جيدا، يخبرها زياد أن طبيعة عملها تجعلها تشك في كل شئ، تشكر جميلة زياد على تواجده عند نرمين و كشف شيري امامهما.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.