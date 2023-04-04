شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 13.. العترة يتحول إلى رجل عجوز بسبب دكتور ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب الكبير "أحمد مكى" بنجله العترة "مصطفى غريب" إلى الدكتور ربيع "بيومى فؤاد" لمحاولة عودة العترة إلى جسمه الطبيعى خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوى 7.

وأعطى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" للكبير خلطة اختراعها من أجل أن يعود العترة لجسمه الطبيعى بعد أن تحول جسمه من طفل لشاب كبير فى الجزء السادس من المسلسل، وكان الدكتور ربيع السبب، وأخذ العترة الخلطة ثم استيقظ من النوم ووجد نفسه تحول إلى رجل عجوز.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.