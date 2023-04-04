شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 13.. جونى يعود للتمثيل مرة أخرى من خلال مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الكبير أوى 7 بتشجيع مربوحة "رحمة أحمد" للعترة "مصطفى غريب " فى الكارتيه وفوزه على الولد الذى أمامه فى اللعبة على طريقة فيلم karate kid، ما أسفر عن تجبيس الولد، وذهب الكبير "أحمد مكى" لأسرته واعتذر لهما وطلبوا منه أموال.

كما بدأ جونى تنمية مهاراته لتعلم لغة جديدة، ودخل عليه هجرس "محمد سلام" و ظلوا يتحدثون وأكد جونى يريد العودة للتمثيل مرة أخرى، ليقرر البحث عن مسرحية لتنفيذها.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوى 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.