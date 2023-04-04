شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 13.. هل لاحظ أحمد عيد نيللى كريم أثناء هروبها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت نادرة " نيللي كريم " مع دميانة صديقتها "چومانا مراد " أن تجهز كل شيء لأن موعد الهروب قد حان، وبالفعل خرجت نادرة من بيت عبد الجبار "جمال سليمان" وقابلتها دميانة ووصلتها لسيارة أخيها وركبت نادرة بينما دميانة انصرفت علي الفور، ولكن في تلك اللحظة كان مسعود "أحمد عيد" يراقب دميانة، فهل لاحظ نادرة وهي تهرب مع أخيها وكيف سيكون رد فعله، هذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة 13.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

مسلسل عملة نادرة



مسلسل عملة نادرة



مسلسل عملة نادرة