شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 13.. الدكتورة بتكرش على سامح وتعطيه حقنة عضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث استعانت فوقية "شيماء سيف" بابنة خالتها الدكتورة نيللى، حتى تفحص وتعالج سامح بعد تعرضه للحول بعد ارتطامه في الأرض، وحينما فحصته الطبيبة، أكدت أن سامح تعرض لـ شرخ في الجمجمة، ويجب أن يخضع لأشعة رنين مغناطيسى، وكتبت على علاج مؤقت لحين الأشعة.

وقررت الدكتورة المعالجة أن تعطى حقنة لسامح في العضل، وبالفعل أخذها وسط حضور والدته، خاصة أن الدكتورة أعجبت بسامح وقررت أن توقعه في حبها .

وعلى جانب آخر، كلف محمد محمود أوتاما بمراقبة عربة الشاي ملك بويكا "عنبة"، وهو سيراقب صاحب الكشك، حتى يتمكن من مراقبة الدكتورة سميحة وعائلتها .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.