شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 13.. تقاليع الستات الحوامل على طريقة شيماء سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث نشرت صفحة cbc التي تعرض المسلسل، كوميكس بين شمياء سيف ويسرا ومحمد ثروت عن الحوامل وتقاليع الستات الحوامل، حيث "كانت تتوحم فوقية، وكانت ترغب في أكل المشبك، خوفاُ من ان البيبى يظهر على وجهه المشبك".

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.