شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 13.. سامح يتعرض للحول ويسرا تبحث عن سوسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث بدأت الدكتورة سميحة ومعها أكرم – محمد ثروت في البحث عن سيارة، ليعودوا بها إلى القاهرة، بعدما تعرضت إطارات سيارته لتفريغ الهواء، وعلى جانب آخر حصل محمد محمود على معلومات عن بوكيا حتى يراقبه ويعرف معلومات عنه وعن تحركاته مع سماح "مايان السيد".

ومع تتابع الأحداث، وأثناء حمل إطارات بويكا حتى يركبونها في السيارة، حاول سامح "آدم الشرقاوى" أن يحمل إطارا ولكن من قوته سقط على الأرض، وتعرض لكدمه قوية، حيث قررت الدكتورة سميحة أن تعالجه فى المستشفى ، خاصة أنه تعرض للحول.



ادم الشرقاوى

وخلال الأحداث تبين أن نانا سوسو لم تكن متواجدة في دهشور، وأكد أشخاص من أقارب زوج الدكتورة سميحة أنه سوسو تمكث عند مدام انشراح في منشية ناصر.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.