شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يتصالح مع زوجته ومفاجأة جديدة في كشف مستعجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن مصالحته لزوجته بعدما تذكّر كيف تقابلا لأول مرة، ليعود الوفاق بينهما مرة أخرى، وتعود معه إلى المنزل، ليُخبر الجميع أن صديقه يوسف (مصطفى خاطر) قد مات، لا يعرف له أثرًا.

ولكن تفاجأ دكتور سهام بدخول يوسف إلى منزل أسرته، وهو فاقد للذاكرة تمامًا، ليحاول دكتور سهام تبرير كذبته وسط عدم تصديق من أهله، كما بدأ دكتور سهام التعامل مع يوسف بطريقة جريئة أكثر وخشنة، وذلك لما يحمله في داخله مع كره له بسبب محاولات قتله السابقة.



محمد عبد الرحمن توتة

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم ابو ذكرى .

محمد عبد الرحمن