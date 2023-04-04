الصاروخ ميريام فارس فتحت الكاش مايوه واستعرضت جسمها العريان على البحر والجمهور مصدوم ..اتفرج

فنون - كتب ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مع جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة حسب وصف المتابعين.

و ارتدت ميريام فارس في إطلالتها الجديدة مايوه بيكيني خيط صغير، ونسقت عليه كاش مايوه مصمم من قماش الستان المنقوش، وتعمدت اظهار جسدها بشكل جريء والكشف عن المنطقة السفلية، كما أختارت قبعة أنيقة مع ترك خصلات شعرها الذهبي للخلف بشكل لافت ووضعت مكياجًا ناعما وعلقت قائلة "ذروة صغيرة من أسبوعي"

وتباينت تعليقات المتابعين على صور ميريام فارس الجديدة، حيث أعتبرها البعض إطلالة جريئة وفاضحة، بينما تغزل اخرون بجمال جسمها ووصفوها بأنها إطلالة عادية وجذابة.

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