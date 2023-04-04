شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة .. لغز كبير وراء زيارات جورى بكر للسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقات الثلاثة الماضية من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان، والذى يتم عرضه على قناة dmc، عن وجود لغز كبير وارء شخصية وداد التى تجسدها الفنانة جورى بكر، والمتزوجة من سيد (أحمد فهيم) شقيق جعفر العمدة، حيث أنها ظهرت في السجن تزور أحد المساجين والتقت بـ عايدة (زينة) زوجة جعفر الرابعة التي كانت هي الأخرى تزور والدها.

وجود وداد فى السجن لزيارة أحد المساجين أثار حيرة متابعين المسلسل لاسيما أن الأحداث لم تكشف عن وجود أى شخص قريب أو لها علاقة به ومسجون، وذلك سيكون لغزا كبيرا من شأنه أن يقلب الأحداث، خاصة أن تصرفات وداد خلال الحلقات الماضية تثير الشكوك وتحديداً الحاحها على زوجها باعطائها 5 مليون جنيه من أجل فتح بيوتى سنتر وإلا اذا لم يعطيها الفلوس يطلقها وخلال الحلقات المقبلة ستنكشف العديد من الأمور الخاصة بشخصية وداد.



جورى بكر بشخصية وداد فى جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، جورى بكر، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عثمان، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.



جورى بكر مع زينة