شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي لـextra news: الشركة المتحدة تقدم وجبة فنية للأطفال بمحتوى هادف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي الكشوطي، الناقد الفني، ورئيس قسم الفن باليوم السابع إن الشركة المتحدة نجحت في تقديم وجبة دسمة للأطفال من خلال عرض مسلسل "يحيي وكنوز2" وإتاحة ترجمة المسلسل للغة الإشارة، لأنها أتاحت لعدد أكبر من الأطفال وشريحة أكبر من ذوى الهمم لمتابعة العمل.

وأضاف على الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news: كان سابقا يوجد عدد من الأعمال التي تهتم بالطفل، ولكن ليس بنفس الأهمية حاليا من خلال "يحي وكنوز2" وترسيخ المبادئ والقيم والتربية السليمة عند الأطفال، والعمل ملىء بالأفكار الجديدة.

يعرض المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الحلقة 7 الليلة على شاشة قناة dmc، الساعة 6:15 بعد أذان المغرب، بينما تأتي إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة 7:30 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة WATCHIT.

الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.