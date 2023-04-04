شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الكيلانى أبكت نور الشريف وخلعت أسنانها بسبب «عمر بن عبدالعزيز» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة الكبيرة عائشة الكيلانى من أكثر الفنانين إخلاصا لفنهم، التى جسدت العديد من الأدوار الكوميدية وأتقنتها، فنالت إعجاب الجمهور وعاشت فى وجدانه وحفظها عن ظهر قلب، ورغم ذلك تمتلك الكيلانى قدرات وطاقات فنية كبيرة لم تستغل بعد تؤهلها لأداء أدوار مختلفة بخلاف الكوميديا.

الفنانة الكبيرة التى عشقت التمثيل منذ طفولتها، قالت فى حوار لـ«الخليج 365»: إنها كانت تشارك بالتمثيل فى حفلات المدرسة، ودائما ما كانت تجسد أدوار رجال، حيث جسدت شخصيات عكرمة وأبوجهل، وبعد حصولها على بكالوريوس الخدمة التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

«ما خطرش فى بالى أبدا إنى أكون كوميديانة، لكن الصدفة خلتنى أشارك فى مسرحية سك على بناتك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس فى دور فوزية مكان الفنانة سناء يونس لمدة 3 أشهر».. هكذا فسرت عائشة الكيلانى سبب اتجاهها للكوميديا، مضيفة :«أستاذ فؤاد قال لى كملى كوميدى وأنا متنبئ لك بمستقبل هايل، وبدأت تجيلى أدوار كوميديا».

تنوعت أعمال الفنانة عائشة الكيلانى بين التليفزيون والمسرح والسينما، وشاركت كبار نجوم الفن عددًا من الأعمال، ومنها أفلام «الشيطانة التى أحبتنى، مع محمد صبحى ولبلبة، سيداتى أنساتى مع محمود عبدالعزيز وحصلت فيه على 3 جوائز، المنسى، الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام»، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، منها «عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، العطار والسبع بنات، مع الفنان الكبير نور الشريف، أرابيسك، فوازير ألف ليلة وليلة، وغيرها»، كما شاركت فى عدد كبير من المسرحيات.

وكان دورها فى مسلسل عمر بن عبدالعزيز أمام الفنان الكبير نور الشريف مختلفا وبعيدا عن الكوميديا، وتحدثت عنه قائلة: «عملت تراجيدى قدام نور الشريف فى عمر بن عبدالعزيز، وجسدت شخصية فرتونة المصرية فى مراحل عمرية مختلفة، وفى مشاهد الشيخوخة، قال لى المخرج هنكبرك 50 سنة، فقلت هاعمل الماكياج لنفسى ولن يستغرق سوى 10 دقائق وإذا لم يعجبك نعيده، وكنت وقتها أزلت كل أسنانى استعدادا لعملية زرع الأسنان، وأضع أسنانا مؤقتة، ودخلت حجرتى وقمت بإزالة الأسنان الصناعية وعملت الماكياج وخرجت، ففوجئ الجميع بشكلى وقد كبرت هذه السنوات، وصرخت سوسن بدر، وقالت لى: «انتى مجنونة إزاى تشيلى أسنانك كده؟»، وانبهر المخرج بالشخصية».

تشير الفنانة الكوميدية إلى أنها أبكت الفنان الكبير نور الشريف، قائلة: «بكى الفنان نور الشريف فى أحد المشاهد التى جسدتها حين سألنى عن ابنى فقلت له «سهم الموت أخطأنى وأصابه»، ودار بيننا حوار حول الموت، وكلما رأيت هذا المشهد أبكى حتى الآن لأننى تقمصت شخصية الأم العجوز التى فقدت ابنها».

أكدت «الكيلانى»، أنها تفعل كل ما بوسعها لنجاح الشخصية التى تؤديها، وهو ما جعلها توافق على الظهور فى الفوازير التى شاركت فيها الفنانة نيللى صلعاء بدون شعر، قائلة: «ماحدش من الكوميديانات وافق على تجسيد شخصية القرعة ومنهم سعاد نصر وسناء يونس، لكن عجبنى الدور ولقيت الشكل بيضحك فعملته وتعاونت مع نيللى فى أكتر من عمل وفى الفوازير مرتين، كما شاركت فى ألف ليلة وليلة».